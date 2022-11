Sanne Vogel massaal gesteund na openhartigheid over heftige operaties

Eerder stierven onder andere Sannes oma, tante en vrijwel alle zussen van haar oma aan borstkanker. De reden dat ze tot zo’n ingrijpende operatie heeft besloten, is dat het gemuteerde kankergen BRCA1, dat in verband wordt gebracht met een ernstig verhoogd risico op borst- en eierstokkanker, ook bij haar is ontdekt. In het interview met Özcan Akyol vertelde ze daardoor het gevoel te krijgen niet alles te kunnen doen in haar leven wat ze wilde. Om aan hetzelfde lot als dat van sommige andere vrouwen in haar familie te ontsnappen, laat ze daarom uit voorzorg haar borsten en eierstokken verwijderen.

Sanne vindt Özcan ‘waanzinnig goede, fijne journalist’

Nadat het interview van Sanne en Özcan was uitgezonden, ontving ze ‘een stortvloed aan lieve reacties’ in haar DM. ‘Een ontelbare hoeveelheid aan vrouwen die net als ik drager zijn van het BRCA1-gen of een ander kankergen. Mensen die mij medische adviezen willen geven of gewoon lieve berichten. Het zijn er te veel om te beantwoorden, dus daarom via deze weg. Bedankt voor alle steun’, schrijft Sanne onder een post op Instagram woensdag.

Hoewel het in eerste instantie niet de bedoeling was om het vervelende nieuws over haar gezondheid publiekelijk te delen, is ze blij dat ze dat toch heeft gedaan. ‘Özcan Akyol is een waanzinnig goede, fijne journalist die veel research doet naar zijn gasten en de vinger precies op de goede plek weet te leggen. Zijn crew en redactie maken met zoveel respect programma’s. Ik ben blij dat dit nieuws bij hem naar buiten is gekomen’, complimenteert ze de host en zijn team.

Intens gelukkig

Omdat Sanne, naast lieve, ook veel bezorgde reacties kreeg ‘van mensen die heel erg geschrokken zijn’, wil ze benadrukken dat er geen reden is tot paniek. ‘Het gaat goed met mij, met ons. Ik ben nog nooit zo’n lange tijd achter elkaar zo intens gelukkig geweest als het afgelopen half jaar. Natuurlijk staan er zware operaties op de planning, maar die vallen in het niet bij de verloren strijd die zoveel vrouwen in mijn familie moesten voeren.’ Dat geluk heeft ze naar eigen zeggen mede te danken aan haar omgeving. ‘Ik heb de liefste vriend die ik me kan wensen, de meest betrokken ouders en een vangnet van familie. Ook heb ik vrienden door dik en dun, schoonouders die altijd klaarstaan en enorm begripvolle collega’s’, schrijft ze.

Honderd procent vertrouwen

Sanne besluit haar post met een positieve noot. ‘Ik ben dankbaar dat ik in handen ben van goede artsen en heb er honderd procent vertrouwen in dat alles goed gaat komen.’ En niet alleen zij heeft dat vertrouwen. Onder haar post regent het reacties van mensen die haar een hart onder de riem steken. ‘Ik wil nog ff tegen je zeggen dat ’t goed komt… Geloof me’, schrijft één volger. Een ander: ‘Ik heb de uitzending niet gezien helaas, maar ben zelf ook draagster van het BRCA1-gen. Ik wens je alle kracht toe voor de operaties die je nog zal moeten ondergaan... Maar dat komt helemaal goed! Ik heb alle operaties al ondergaan en het heeft mij in ieder geval veel rust gebracht. Hoop dat het jou minstens net zoveel mag brengen.’

Voorlopig hoeven we van Sanne geen updates te verwachten, laat ze tot slot nog even weten. ‘Er zijn zoveel mooie dingen waar ik liever mijn energie aan geef.’ We geven haar groot gelijk.

Bron: Instagram