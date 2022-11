Sara Kroos over haar misbruik en depressie: “Niet stil blijven en wegkijken”

Het boek heet Rood is ja en verschijnt op 18 november.

Sara Kroos schreef een boek

Sara wil met het boek ‘het systeem van en na misbruik blootleggen’. Ze vertelt: “Niet alleen omdat mijn stilte inmiddels giftig is voor mijzelf. Ook omdat stilte, schaamte en het wegkijken van misbruik dat systeem juist in stand houden.”

Meermaals seksueel misbruikt

Sara werd in haar jeugd seksueel misbruikt, wat leidde tot mentale problemen. Later liet ze zich opnemen in een psychiatrische kliniek, naar eigen zeggen omdat ze ‘vastliep door haar stressvolle bestaan.’ Daar trof ze een therapeut die haar moest helpen met het verwerken van haar misbruikverleden. Uiteindelijk werd ze ook door hem misbruikt. Er volgde een lange juridische weg naar erkenning door de pleger en de kliniek.

Vechten tegen het systeem

Sara sprak zich eerder al uit over de trauma’s uit haar verleden. Zo kwamen haar ervaringen met seksueel misbruik en depressie aan bod tijdens haar theatervoorstellingen. Toch wilde ze er ook een boek over schrijven omdat ze het zo belangrijk vindt het systeem rondom misbruik bloot te leggen. Haar boek bevat een nawoord van Iva Bicanic, de directeur van het Landelijk Centrum Seksueel Geweld, en van advocaat Richard Korver.

Reactie uitgeverij

Rood is ja is “een eerlijk en confronterend verslag van misbruik en de herhaling hiervan, van een leven met psychische klachten en de weg naar herstel”, aldus uitgeverij Ambo Anthos.

Wanneer heeft Cabaretier Sara Kroos voor het laatst om zichzelf gelachen? Of is ze trots geweest op zichzelf? Ze vertelt het allemaal in deze video.

Bron: Nu.nl