Sarah Chronis bevallen van dochtertje: ‘Ze is het wachten meer dan waard’

Op de foto staat ze met haar pasgeboren dochter in haar armen. Het meisje heet Nimué Rumi Katarina. “Ze is het wachten meer dan waard. Zo dankbaar en trots dat ze er is. Er is weer een deurtje opengegaan van geluk en liefde.”

In oktober liet de actrice, bekend van de serie Nieuwe buren, weten dat ze in verwachting was van haar tweede kindje. ‘Little babygirl on the way’, postte ze toen op Instagram.

Sarah en haar vriend en acteur Kay Greidanus werden in april 2021 voor het eerst ouders. Ze kregen een zoontje, genaamd Novi.

Bron: Instagram