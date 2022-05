Sarah Van Soelen in de clinche met André Hazes om documentaire

Patty Brard vertelde in Shownieuws over het meningsverschil. Het gaat allemaal om de docu Crossroads, over het turbulente leven van de zanger. Later dit jaar is de film te zien op Videoland.

Sarah van Soelen en haar familie gefilmd

André is anderhalf jaar gevolgd voor de documentaire. Omdat hij in die tijd een relatie had met Sarah, komt zij er ook in voor. Net als een aantal familieleden van haar.

Maar Sarah en haar familie hebben helemaal geen zin meer in alles wat met André te maken heeft, vertelde Patty Brard in Shownieuws.

“Sarah vertelde me dat ze door een assistent van de directeur is gebeld en dat beloofd wordt haar en haar familie de beelden te laten zien van tevoren, voordat de docu op zender gaat. Maar Sarah en haar familie vinden dat nog niet echt genoeg”, zei Patty.

Documentaire André Hazes op Videoland

De familie van Sarah was er veel voor André toen het moeilijk ging met hem. Vooral haar stiefvader ontfermde zich over de zanger. Maar nadat de relatie met Sarah uit ging, heeft hij nooit meer iets laten horen. Dat was voor iedereen erg pijnlijk.

De familie wil liever niet aan die pijnlijke momenten herinnerd worden. Bovendien is het voor Sarah allemaal een afgesloten hoofdstuk, vertelde Patty.

Conflict over de beelden

Sarah en haar familie hebben niks getekend voordat er werd gefilmd, dus ze zouden nog wel eens hun zin kunnen krijgen.

Bron: Shownieuws