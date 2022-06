Beeld BrunoPress/David Heukers

Sarah van Soelen krijgt haar zin: ze is niet te zien in de documentaire van André Hazes

Sarah van Soelen, de ex van André Hazes, is definitief niet te zien in de documentaire over de zanger die binnenkort op Videoland wordt uitgezonden. De twee lagen hier de afgelopen tijd over in de clinch.