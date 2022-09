Sarita raakt kijkers ‘Beste zangers’ met heftige verhalen over haar verleden

Halverwege de aflevering weet zanger Ferdi de gevoelige snaar bij Sarita te raken.

Sarita Lorena in Beste zangers

Het 15e seizoen is een heus jubileumseizoen en staat in het teken van iconische liedjes, persoonlijke verhalen en nieuwe vriendschappen. Dit seizoen zingen Jaap Reesema, Ferdi Bolland, Nielson, Claudia de Breij, Sarita Lorena, Blanks en Roxeanne Hazes elke week weer de sterren van de hemel. De zesde aflevering staat helemaal in het teken van Sarita Lorena.

Braziliaanse roots

Sarita bracht haar kinderjaren door bij haar opa en oma in Brazilië, maar verhuisde op jonge leeftijd naar Zeeuws-Vlaanderen. Door naar de liedjes van K3 te luisteren, leerde de zangeres steeds beter Nederlands praten. In 2018 breekt ze door, dankzij haar deelname aan FunX Talent. Haar Braziliaanse roots hoor je nog altijd in de muziek die ze maakt.

Giftige relatie

Wanneer Ferdi vertelt dat hij het nummer The Climb van Miley Cyrus aan haar gaat voordragen, breekt Sarita. Dit nummer speelt een grote rol in haar leven. Ze luisterde er vaak naar tijdens haar relatie met haar ex-vriend. Hij was zwaar drugsverslaafd, waardoor ze uiteindelijk in een giftige relatie terechtkwam.

Diep dal voor Sarita

Sarita geeft toe dat ze erg jong was toen ze de jongen in kwestie leerde kennen. “Ik had daarvoor niet echt genoeg ervaring gehad met relaties, ik wist niet wat liefde écht inhield. Vandaar dat ik genoegen nam met weinig”, vertelt ze geëmotioneerd. “Alleen hij zat heel erg met zichzelf en was onzeker. Dat reflecteerde hij op mij, waardoor er heel veel ruzies ontstonden.” De zangeres maakt uiteindelijk een hele moeilijke beslissing nadat haar vriend besluit voor haar ogen een zelfmoordpoging te doen. “Ik dacht: nu moet ik echt voor mezelf kiezen. Want als ik dat niet doe, verlies ik mezelf.” Wanneer ze dat vertelt, kan ze haar tranen niet meer in bedwing houden en wordt ze door presentator Jan en alle andere kandidaten getroost.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via www.113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

Ferdi vindt het ontzettend knap dat Sarita uit deze donkere tijd is geklommen. Hij heeft het nummer The Climb daarom in een nieuw jasje gestoken en met zijn vertaling Geef nooit op weet hij Sarita echt te verrassen.

Schietpartij na Beste Zangers

Wat Sarita en alle Beste Zangers-kandidaten tijdens de opnames nog niet weten, is dat afgelopen juli Sarita’s vriend, Siki Martina, om het leven is gekomen bij een schietpartij. Hierdoor is de aflevering extra beladen. ‘Ik kan niet naar Sarita kijken en luisteren zonder emotie, dat ze daar geniet zoveel moois laat zien en horen en het ergste voor haar moet komen’, schrijft een kijker op Twitter. Iemand anders reageert met: ‘En dan te bedenken dat zij na de opnames weer een dramatisch gebeurtenis heeft meegemaakt.’

En dan te bedenken dat zij na de opnames weer een dramatisch gebeurtenis heeft meegemaakt #BesteZangers — Coolsingel (@Marimbaatje) 15 september 2022

Ik kan niet naar Sarita kijken en luisteren zonder emotie, dat ze daar geniet zoveel moois laat zien en horen en het ergste voor haar moet komen #BesteZangers — esther (@64essy) 15 september 2022

Oh Sarita, wat een ellende allemaal. En na de opnames werd het nog erger 😢 #BesteZangers — Lianne van Veen (@Liedje87) 15 september 2022

Wauw, die Ferdi Bolland kan toch ook een aardig potje zingen #BesteZangers — Kyran_wd (@KyranWd) 15 september 2022

#BesteZangers Sarita Lorena, mooi mens — Renate de Jong 😷 💉 (@RenatedeJong1) 15 september 2022

wat is sarita een ongelofelijke lieve & mooie vrouw 💛#BesteZangers — ♡ jas (@jasmijnnvb) 15 september 2022

Deze vertaling van Ferdi is tekstueel wel heel mooi 🥹 #bestezangers — 💗 Jennifer (pisces) 💗 (@JenniferFK_) 15 september 2022

#BesteZangers Ferdi Bolland is nog steeds geen zanger, maar mooie vertaling van The Climb....Geef nooit op.... — Rene S. (@rene292929) 15 september 2022

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Beste zangers