Sascha Visser en Giorgia Valentina gaan trouwen

‘QUESTO E AMORE!!! I SAID YES TO THE LOVE OF MY LIFE’, schrijft Valentina bij een video van het aanzoek op Instagram. In de video is te zien dat de voormalige Kees & Co-acteur op één knie gaat en zijn vriendin ten huwelijk vraagt. Valentina schuift de ring om haar vinger, zo is in de video te zien. Dan omhelzen de twee elkaar.

Het stel heeft twee kinderen samen, Jagger (2017) en Johnny (2020).

Bron: Instagram @giorgiovalentina