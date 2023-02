SATC-fans kunnen hun geluk niet op: dít wordt Carrie’s nieuwe liefde in ‘And just like that...’

‘This is not a drill’, schreef Parker bij de foto, waarop personages Carrie en Aidan elkaar een verliefde zoen geven. Fans reageerden vol ongeloof: dus toch! We wisten namelijk al dat fan favoriet Aidan zou terugkeren in seizoen 2 van And just like that..., maar in welke vorm was nog onbekend.

Achtbaan aan emoties

Het eerste seizoen van de reboot was een achtbaan aan emoties. Eerst bedankte Kim Cattrall voor de rol van Samantha Jones en daarna stierf al in de eerste aflevering een belangrijke hoofdpersoon, die er sinds het begin van Sex and the City in 1998 bij was. Fans van het eerste uur bleven verbijsterd achter: bleef er dan niet meer van de oude vertrouwde SATC-verhaallijn over?

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door SJP (@sarahjessicaparker) op 10 Feb 2023 om 9:22 PST

Oude vlammen

Nu blijkt dat dat verlies ruimschoots gecompenseerd gaat worden doordat het vuurtje tussen oude vlammen Carrie en Aidan weer aanwakkert. De twee werden verliefd in seizoen 3 van SATC in 2000 en beleven door de jaren heen meerdere ups en downs, waaronder een geheime affaire van Carrie en een mislukte verloving. In seizoen 4 gaan ze voor goed uit elkaar... Of toch niet?

Hoe de twee zich deze keer staande houden, zullen we zien in seizoen 2 van And just like that..., dat naar verwachting in de zomer van 2023 op streamingdienst HBO verschijnt.

Bron: RTL Boulevard