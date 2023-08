Save the date: het nieuwe seizoen van ‘Denkend aan Holland’ begint bijna

In dit nieuwe seizoen varen de twee over de Geldersche IJssel en de Overijsselse Vecht, ze brengen een bezoek aan Rotterdam (de geboortestad van André), Gorinchem, Woudrichem en Heusden. Natuurlijk is ook hondje Nhaan er dit seizoen weer bij!

Eerste aflevering

De eerste aflevering staat in het teken van een bijzondere vaarroute, met Zutphen als eerste stop. Daarna varen Van der Heijden en Van Duin over de Geldersche IJssel naar Arnhem. Onderweg stoppen ze nog bij het allerkleinste stadje van Nederland, Bronkhorst. Verder meren ze bij Doesburg aan, waar ze heerlijke mosterd maken en ze bewonderen meteen Kasteel Middachten.

Bekende Nederlander

In de tweede aflevering zien we hoe André herinneringen ophaalt, als ze langs zijn geboortestad Rotterdam varen en zijn geboortehuis in Delfshaven bezoeken. Ze blijven hier ook een nachtje slapen en de volgende dag vaart een bekende Rotterdammer met ze mee over de Maas. Wie dit is, is nog niet bekendgemaakt.

Bron: Omroep MAX