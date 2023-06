Schaamteloze paardenoplichter in ‘Zeeman Confronteert’: paarden worden direct verkocht aan slachthuis

Het is wederom een bizarre zaak. In Zeeman confronteert zien we hoe Renee wanhopig aanklopt bij Thijs. Haar paard, Tisento, is in het slachthuis geëindigd, terwijl de koper had beloofd het dier niet door te verkopen. “Het meeste neem ik haar kwalijk dat ze mijn oude, lieve paard gewoon de dood in heeft gejaagd.”

Een geslacht paard

Tisento was op leeftijd en vanwege persoonlijke omstandigheden wilde Renee het dier aan iemand geven die hem zijn welverdiende pensioen kon geven. Via Marktplaats raakte ze in contact met ene Sophie. Ze beloofde Tisento een fantastische oude dag te geven en samen spraken ze af dat het dier niet verhandeld mocht worden. Met tranen in haar ogen vertelt Renee dat haar paard niet lang daarna is geslacht.

Paardenoplichter Rabia

Via Facebook komt Renee in contact met drie vrouwen die hetzelfde hebben meegemaakt. Ook hun paarden zijn vrijwel meteen doorverkocht. Het waren paarden waar niet op gereden mocht worden, maar dat werd wel gedaan. Het blijkt allemaal om dezelfde paardenoplichter te gaan: Rabia.

Geen oplichter

Thijs confronteert haar telefonisch met deze bizarre praktijken. Ze geeft het toe. “Op dat moment was het makkelijk om een paard te halen en weg te doen en daar centjes voor te vragen.” Spijt heeft ze daarentegen niet. “Het zijn in mijn ogen geen slachtoffers, het zijn gewoon mensen die hun paard hebben verkocht. Ik heb ze niet bedreigd om hun paard af te geven, dus in dat opzicht ben ik geen oplichter.”

Nog meer slachtoffers

Rabia is inmiddels gestopt met de paardenhandel en belooft zichzelf aan te geven bij de politie. Er liggen inmiddels twee aangiftes tegen Rabia. Het is nu aan de politie om verder onderzoek te doen. Op Twitter geeft Thijs Zeeman aan dat hij na de uitzending nog veel meer berichten heeft gekregen van andere slachtoffers. “Zoals we al hadden verwacht, deze zaak is nog veel groter!”

Bron: RTL