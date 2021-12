Schaatslegende Reinier Paping op 90-jarige leeftijd overleden

Paping is 90 jaar geworden.

Zwaarste Elfstedentocht allertijden

De Elfstedentocht telt 240 kilometer over de Friese wateren, en is al een zware tocht an sich. Maar de race van 18 januari 1963 was nog zwaarder, want kende zeer extreme weersomstandigheden. Het Friese land was gehuld in een dik pak sneeuw, de temperatuur tikte die ochtend de -18 aan en tot overmaat van ramp werden de schaatsers ook nog eens geteisterd door een krachtige noordoostenwind.

Barre weersomstandigheden

Deze barre weersomstandigheden maakt dat er nog altijd teruggeblikt wordt op deze race als de meest heroïsche tocht uit de geschiedenis. En dat maakte van Rienier Paping, die destijds als eerste finishte, een schaatslegende.

Grote winnaar

Op slechts 31-jarige leeftijd wist Paping als eerst over de finishlijn te schaatsen. Dit deed hij door een uitzonderlijke prestatie, waarbij hij uit de kopgroep van de schaatsers wist te ontsnappen. Meer dan de helt van de zware tocht - meer dan 120 kilometer, dus - schaatste hij vervolgens alleen. De Elfstedentocht uit 1963 racete hij in 10 uur en 59 minuten, waarvoor hij tot op heden nog altijd geroemd wordt.

Ter nagedachtenis van de schaatslegende delen we een aantal mooie kiekjes van de barre tocht.

Reinier Paping Beeld ANP / ANP

