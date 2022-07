Schattig: Herman van der Zandt verlaat Tour de France voor de schoolmusical van zijn zoon

Hoewel hij een enorme wielerfanaat is, kiest hij ervoor om zijn zoon Kees te zien schitteren in de groep 8-musical.

Afscheidsmusical

Terwijl hij in een gymzaal voor allerlei spandoeken staat, vertelt Herman waar hij is. “Als je achter mij kijkt, zou je zeggen: ik zit al in Parijs. Maar zoals we allemaal weten, Parijs is nog ver. Nee, ik zit in Utrecht. Waar ik woon en waar mijn zoon zijn afscheidsmusical van groep 8 heeft.”

Tour de France

Heel toevallig ging de groep 8-musical van Kees over wielrennen. “Het ging ook over de Tour de France, die kwam hier ook aan. En die werd gewonnen door ‘Van der Modderpoel’”, lacht hij. Een grappige verwijzing naar de Nederlandse wielrenner Mathieu van de Poel. “Er was ook een verslaggever die de renners ging interviewen, dus volgens mij ben ik helemaal niet uit de Tour. Ik zit er nog midden in.”

Een trotse Herman van der Zandt

Volgens Herman was de musical een groot succes en de kinderen zongen het slotlied wel drie keer. “Ze kregen een staande ovatie”, vertelt Herman. Ook vloeiden er tranen. De ouders waren natuurlijk hartstikke trots op hun kinderen. “Het was voor mij heel fijn om erbij te zijn.” Ook bedankte hij zijn baas nog even, van wie hij ‘eventjes weg mocht van werk’. “En morgen ben ik weer terug bij de kasseienrit.”

Lof van de kijkers

Kijkers zijn erg te spreken over de keuze van Herman van der Zandt om ondanks de Tour de France bij de afscheidsmusical van zijn zoontje Kees aanwezig te zijn. ‘Een vader hoort bij de schoolmusical van zijn kind te zijn’, schrijft een kijker dan ook op Twitter.

