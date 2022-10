Schrijfster Marion Pauw werkt in een koffietentje: “Geweldig vind ik het”

Voor het succes hoeft ze het niet te doen. Marion won recent nog de Gouden Strop voor haar thriller Vogeleiland en ze is een van de deelnemers aan de nieuwste editie van Expeditie Robinson. Toch besloot ze een bijbaantje te nemen in de horeca.

Cappuccino’s maken

Met haar man woont Marion deels in Spanje en Amsterdam. Haar kinderen zijn inmiddels 23 en 24. Ze merkte dit jaar dat ze meer tussen de mensen wil zijn. “Toen de kinderen klein waren, stond ik meer in de maatschappij, nu voelt het alsof ik me in de periferie daarvan bevind.”

Daarom besloot ze deze zomer een horecabaantje te nemen. “Ik werk nu bij een koffietentje: vroeg opstaan, naar mijn werk gaan, vragen aan mensen: zal ik een cappuccino voor je maken? Geweldig vind ik het.”

Onderprikkeld

Het is voor Marion niet altijd makkelijk om zichzelf in toom te houden als ze er even doorheen zit, zegt ze tegen Mezza. “Dan ga ik dingen doen die slecht voor me zijn. Op mijn telefoon, voor de tv, chips vreten. Dan kom ik in een neerwaartse spiraal terecht. Terwijl ik eigenlijk moet mediteren, rustig ademen, in ijskoud water zwemmen.”

De schrijfster en scenariste vertelt dat ze gevoelig is voor burn-out en depressie. “Als schrijver sta je altijd zo open, dan raak je makkelijk overprikkeld. Maar als er te lang te weinig gebeurt, kan ik ook ónderprikkeld raken. Ingewikkeld.”

Bijna geen alcohol meer

Marion is steeds gezonder gaan eten: voor negentig procent vegetarisch en steeds meer veganistisch. Gezond leven werkt voor haar. “Ik ben nog hartstikke fit en zie er oké uit voor mijn leeftijd. Ik ben dol op wijn, maar ik drink bijna geen alcohol meer. Dat moet ik bekopen met opvliegers en de volgende dag ben ik zó brak.” Een glaasje bij het eten is dan voldoende.

