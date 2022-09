Schrijver Herman Koch verrast lezers met nieuwe roman over koningshuis

Waar schrijvers normaal gesproken maanden van tevoren een nieuw boek promoten, doet Herman Koch (69) het net even iets anders. Geen pr-circus of honderden Instagram-posts, maar een verschijning bij De avondshow met Arjen Lubach. Daarin kondigde hij woensdagavond aan dat er een nieuw boek uit zijn handen verschijnt. En dat boek ligt nu al op de planken!

Nieuwe roman Herman Koch

Kochs nieuwste boek is getiteld Het Koninklijk Huis - een modern koningsdrama en gaat over een fictieve koninklijke familie waarin koning Hendrik aan het hoofd staat. De koning vraagt zich af of zijn dochter nog wel koningin wordt, in moderne tijden met veel kritiek op de monarchie. Het verhaal speelt zich dan wel af in Nederland, maar volgens Koch heeft het niks te maken met Willem-Alexander & co. Hij noemt het een ‘satirische roman over een modern koningsdrama’.

Een Beyonceetje

Dat Koch dit boek lanceerde zonder promotie vooraf, noemt hij zelf een ‘Beyonceetje’. Zowel de schrijver als zijn uitgeverij Ambo/Anthos repten eerder met geen woord over de nieuwe roman, net als Beyoncé regelmatig doet met de lancering van haar nieuwe albums. Of Koch net zo’n stem en moves als Queen B heeft weten we niet, maar deze vergelijking gunnen we ’m.

Je kunt zijn nieuwe boek hier bestellen.

Bron: Nu.nl