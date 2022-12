Schrikken voor Gooische Moeder Florine: pasgeboren zoontje naar het ziekenhuis

“Onze lieve kleine bink had een te hoog bilirubinegehalte (geelzucht). We schrokken ons helemaal rot en moesten direct naar het ziekenhuis”, laat Florine zondagochtend weten op Instagram. Daar bleek na een hielprik dat Don inderdaad geelzucht had. “Hij werd dus direct onder vier lampen gelegd. Arme schat.”

‘Komt allemaal goed’

De behandeling bleek goed aan te slaan en de waardes daalden. “Komt dus allemaal goed”, zegt Florine, die aangeeft dat de schrik van beide ouders er goed in zit. “Wij blijven nog een paar dagen in het ziekenhuis tot alles helemaal in orde is.”

Geen idee van zwangerschap

Florine was eerder heel openhartig over de vruchtbaarheidsproblemen die het stel had. Hun eerste zoon Beer kwam via IUI en werd geboren in 2020. De echte Gooische moeder raakte dan ook onverwachts zwanger van haar tweede zoontje Don en ontdekte pas na dertien weken dat ze zwanger was.

Omdat Florine pas laat ontdekte dat ze in verwachting was, heeft ze met eten en drinken geen rekening mee gehouden. “Ik heb gewoon wijntjes gedronken en rauwe tonijn gegeten. Ik ben extra blij dat er nu niets mis is”, zei ze toen ze het hoorde.

Pauline

Haar vriendin en eveneens echte Gooische moeder Pauline Wingelaar moest vorig jaar na 22 weken zwangerschap afscheid nemen van haar dochtertje. Ze blikte in het realityprogramma terug op deze vreselijke gebeurtenis.

