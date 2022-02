Presentator Jamai Loman kreeg de opdracht om het nummer You’re the one that I want uit Grease te zingen met zijn mysterieuze gast.

Hints

Tijdens de muzikale spelshow krijgen de jury en kijkers vooraf hints voorgeschoteld. Dit keer zagen we filmpjes van chloor, een bananenblad en een aantal bruine voorwerpen zoals een oude klok voorbij komen.

Diploma

De juryleden vinden de hints maar vaag en ook tijdens het optreden met Jamai weten ze niet meteen wie ze voor zich hebben. Zo denkt jurylid Karin Bloemen aan een presentatrice of actrice. Gelukkig wordt het al snel duidelijk als de mysterieuze zangeres haar extra hint ‘voor zingen heb ik geen diploma nodig’ laat vallen. Dit moet wel over een bekende zangeres gaan.

Comfort zone

En ja hoor, het is inderdaad Inge de Bruijn die op het Secret duets-podium staat. “Dit is totaal buiten je comfort zone hè?”, vraagt Jamai aan Inge. “Ja, totaal”, antwoordt ze. “Ik was enorm zenuwachtig.” Op Twitter laten kijkers weten dat ook zij de goede persoon voor zich hadden.

Inge de Bruijn. Zwemdiploma. #secretduets — Vivian Olzheim (@vivianolzheim) 3 februari 2022

Inge de bruijn die had ik wel goed ;)

Ferry niet oopsie #SecretDuets — Debbie Schigt (@DebbieSchigt) 3 februari 2022

Duidelijk Inge de Bruin #secretduets — Xandra T (@xandrat73) 3 februari 2022

Inge de Bruijn denk ik #SecretDuets — ♋ Queen 🏳️‍🌈 (@CancerianQueenn) 3 februari 2022

Helemaal toppie inge de bruin bij #secretduets 😂😂



Mooie vrouw en kan nog best goed zingen — Ome Co, Die van Rien (@die_rien) 3 februari 2022

Secret Duets-presentator Jamai Loman: “Elke dag heb ik wel spijt van iets”

Bron: RTL4