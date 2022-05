Seizoen 7: deze MAFS-koppels zijn niet meer samen (en déze nog wel)

Matches werden gemaakt, relaties gevormd en harten gebroken. Kijkers van MAFS kunnen terugblikken op een enerverend seizoen met meer dan genoeg drama om op te teren voordat een eventueel volgend seizoen van start gaat. Maar welke relaties hebben de test overleefd?

Deze MAFS-koppels zijn nog samen

Erg succesvol waren de experts van het programma afgelopen jaren niet. Er werden maar weinig goede matches opgeleverd. Daar brachten ze deze keer verandering in. Voor het eerst sinds jaren zijn er namelijk niet alleen maar scheidingen aangevraagd.

Sonny en Dylan

Sonny en Dylan Beeld Nander de Wijk / NT Visuals

Ach, Sonny en Dylan. Een mooier liefdesverhaal in de geschiedenis van MAFS bestaat er waarschijnlijk niet. Twee jonge mannen die direct een klik met elkaar vormen en elkaar sinds het jawoord niet meer loslaten: het is een waar sprookje. Het succeskoppel spendeert veel tijd samen en is dol verliefd. En zoals Dylan in de laatste afleveringen zei: “Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest.”

Rowan en Astleigh

Rowan en Astleigh Beeld Nander de Wijk / NT Visuals

Nog zo’n droomkoppel en echt een match made in heaven. Als kijker herinner je hun trouwdag vast nog wel. Astleigh, met een glimlach van oor tot oor als hij ziet aan wie hij eeuwige trouw belooft. En dan Rowan, de giechelende blondine die hoteldebotel verliefd wordt op haar man.

Het gaat zelfs zo goed tussen hen dat Rowan haar spullen (en konijn!) heeft gepakt om bij Astleigh in Zoetermeer in te trekken. Daar kregen ze onlangs de schrik van hun leven toen er ’s nachts brand uitbrak. “We hebben echt geluk gehad”, stelt Astleigh in deze video.

Even gingen er geruchten over een breuk, maar inmiddels is het koppel druk bezig met de verbouwing van hun liefdesnestje. Rowan durft zelfs al te spreken over haar toekomstplannen: over een paar jaar wil ze graag een gezin stichten met Astleigh. Wat een heerlijk liefdesgeluk.

Deze MAFS-koppels zijn niet meer samen

Op papier kan het zo goed matchen, maar dan moet Cupido in de praktijk wel raak schieten. Dat lukte niet bij de volgende stelletjes die via Married at first sight de ware hoopten te vinden.

Maurice en Dennis

Maurice en Dennis Beeld RTL/Videoland

Married at first sight werd voor Arjan en Maurice al snel divorced at first sight. Vlak na het jawoord vertrok Maurice in zijn eentje op huwelijksreis naar Portugal. Met zijn ziel onder de arm keerde hij terug naar Nederland waar de experts hem koppelden aan drie andere mannen.

Met Dennis was het meteen raak: Maurice werd tot over zijn oren verliefd op hem en nam hem zelfs mee naar het koppelsweekend. Toch is voor Dennis de vonk nooit écht overgesprongen. Hij werd niet verliefd, de afstand tussen hem en Maurice werd groter en uiteindelijk zetten ze, ondanks de mooie laatste aflevering van het programma, een punt achter hun relatie.

Ongetwijfeld een grote schok voor veel fans. Het zag er namelijk naar uit dat er echt liefde opbloeide tussen de twee, maar het bleek uiteindelijk een televisiesprookje te zijn.

Astrid en Sander

Astrid en Sander Beeld Nander de Wijk / NT Visuals

Ach, als je één koppel toch de liefde gunt... Maar ja, dan moeten die vlinders wel komen. De romantische klik tussen Astrid en Sander bleef uit, waarna hij haar zonder pardon via de telefoon dumpte. Een bittere pil voor Astrid, die de liefde nog wel een kans wilde geven.

De onverwachte scheiding roerde haar tot tranen, maar het avontuur heeft haar ook iets moois gebracht: ze staat weer open voor de liefde. Vrienden heeft Astrid naar eigen zeggen genoeg in haar leven, dus contact met Sander zit er na de brute breuk niet meer in.

Caroline en Joep

Caroline en Joep Beeld Nander de Wijk / NT Visuals

Wijt het aan zijn leeftijd of zijn onervarenheid: je hart breekt voor Caroline door de manier waarop Joep met haar omging. Na een romantische huwelijksreis blijkt hij toch geen gevoelens voor haar te hebben, terwijl bij haar de eerste vlinders fladderen. Met pijn en moeite zegt hij ‘ja’ tegen samenwonen, maar al snel blijkt dat Joep daar helemaal geen zin in heeft. In plaats van tijd met zijn kersverse vrouw te spenderen, gaat-ie liever aan het werk.

Het was daarom geen verrassing dat hun liefdessprookje uiteenspatte en de scheiding werd aangevraagd. Caroline hield de deur voor Joep lange tijd op een kier, maar hij gooide die spreekwoordelijke deur keihard in haar gezicht dicht.

Kim en Antoine

Kim en Antoine Beeld Nander de Wijk / NT Visuals

Als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat het vaak ook. Dat geldt ook voor Kim en Antoine. Hun huwelijksdag is fantastisch, het klikt in eerste instantie goed en over de chemie... tja, daarover hoeft niemand zich zorgen te maken. Maar op de huwelijksreis ontstaan de eerste barstjes. Lijm hebben ze niet bij zich, waarna de barsten onherstelbaar lijken.

Kim heeft nog veel te verwerken. Het verlies van haar ‘Tenerife-moeder’ en haar vriend: in de armen van Antoine wordt het allemaal even te veel. Tot overmaat van ramp blijken zijn grapjes helemaal niet zo grappig te zijn. Ondanks verwoede pogingen van (s)expert Eveline om het koppel te helpen hun huwelijk te redden, strandt het in Nederland definitief.

Birgitte en Jan

Birgitte en Jan Beeld Nander de Wijk / NT Visuals

Ieder seizoen moet er wel een koppel tussen zitten waarbij je twijfels hebt. Bij wie je vóór het jawoord al weet dat het gaat schuren. Dit jaar is die taak weggelegd voor Jan en Birgitte. Ze willen o zo graag een partner voor het leven vinden, maar liefde ontstaat er niet.

Birgitte doet wanhopige pogingen om ook maar iets van gevoel uit Jan te krijgen, maar hij klapt tijdens de opnames dicht als een oester. Het duurt niet lang voor Birgitte ontdekt dat hij het niet is voor haar, terwijl Jan het op zijn beurt wel ziet zitten.

Nog voor het samenwonen is het al duidelijk dat dit koppel afstevent op een scheiding. Het koppelsweekend brengen ze niet op één slaapkamer door en tja, echt gesproken wordt er nog steeds niet. Het is niet verrassend dat ze sinds het experiment niet tot nauwelijks contact meer hebben gehad.