Shirma Rouse: “Ik kan goed zingen, maar koken is écht mijn passie”

7 vragen aan Shirma Rouse

Je bent in Nederland vooral bekend als zangeres. Hoe ben je op het idee gekomen om een kookprogramma te presenteren?

“Mensen zien het als een carrièreswitch, maar voor mij voelt het heel logisch. Ik heb jarenlang events georganiseerd waarbij ik samen met familie kookte voor een paar honderd man en daarna optrad met mijn band. Ik noemde het Shirma’s Soul Kitchen en het was elke keer uitverkocht. Tijdens de coronacrisis had ik eindelijk tijd om mijn eerste kookboek te schrijven en toen is het balletje gaan rollen en nu presenteer ik gewoon mijn eigen kookprogramma op 24Kitchen.”

Als je moet kiezen: zingen of koken?

“Absoluut koken. Ik kan goed zingen, maar koken is echt mijn passie. Ik creëer dan iets waar anderen van proeven en genieten. Ik vind die magie van eten fantastisch.”

Waarom moeten we naar Shirma’s soul food kijken?

“Als je nieuwsgierig bent naar een andere keuken, dan is mijn nieuwe kookprogramma écht iets voor jou. De Caribische keuken is namelijk nog niet zo bekend in Nederland en het is hoogtijd dat daar verandering in komt.”

Wat zijn de typische smaken van de Caribische keuken en wat is soul food?

“De Caribische keuken is erg uiteenlopend, van stoofgerechten tot soepen. Het is eigenlijk een mix van allerlei soorten keukens met vooral veel vlees en vis. En we zijn dól op barbecueën. De term soul food gaat niet per se over de Caribische keuken, maar om de manier waarop je eten klaarmaakt. Eten moet smaakvol, kleurrijk en met liefde bereid zijn. Soul food is eten that makes you feel good.”

Op welk gerecht ben je het meest trots?

“Ik ben erg trots op het recept van de lime and yoghurt chicken. Dat is wel echt mijn favoriete gerecht uit mijn tweede kookboek: Shirma’s soul kitchen 2. Die is écht amazing, zo sappig! Probeer ‘m maar eens, want het is zonde om dit recept niet met iedereen te delen.”

Wat is het eerste dat je eet als je op Curaçao bent?

“Vis en dan verse red snapper. Op Curaçao kun je echt de lekkerste vis ooit eten. Daar verlang ik gelijk naar als ik weer in het vliegtuig zit.”

Wat is je topadres voor Caribische afhaal in Nederland?

“Ik woon in Rotterdam en daar ga ik altijd heel graag naar La Bandera en Just Rotterdam. Dat zijn mijn favoriete restaurants. Mocht je in Amsterdam zijn, dan raad ik het Surinaamse restaurant New Draver aan.”

Recept van Shirma Rouse: kip met limoen en yoghurt

Ingrediënten

Voor 4 porties

1 hele kip, gevlinderd (1 tot 1,5 kilo)

30 milliliter witte azijn

120 milliliter volle yoghurt

Sap van 1 limoen

1 limoen, in plakjes gesneden

2 theelepel milde olijfolie

2 theelepels zwarte peper

1,5 theelepel zout

1 theelepel gedroogde tijm

1 theelepel paprikapoeder

1 theelepel knoflookpoeder

1 theelepel uienpoeder

1 theelepel chilivlokken

Bereiding

Verwijder de ruggengraat van de kip met een scherpe schaar of tang. Op deze manier kun je de kip helemaal openvouwen en plat neerleggen waardoor deze mooi gelijkmatig gaart. “To spatchcock a chicken, zeggen ze op Sint Eustatius”, zegt Shirma. Was eerst de gevlinderde kip in een kom met koud water en witte azijn. Wrijf het goed langs de kip, haal de kip daarna uit het water en de dep goed droog met keukenpapier. Leg de kip met de huid naar boven in een metalen ovenschaal. Verwarm de oven voor op 200 graden. Doe alle ingrediënten voor de marinade in een kom en meng deze goed door. Smeer de kip volledig in met de marinade. Bedek de ovenschaal met aluminiumfolie en doe de kip in de oven. Verwijder na 75 minuten de folie van de kip. Schep met een lepel het vrijgekomen vocht over de kip. Leg de limoenplakjes op de kip en gaar de kip zonder folie in de oven nog 30 minuten door, totdat deze mooi bruin is. Smakelijk!

Shirma’s soul kitchen is elke werkdag om 18:00 uur te zien op 24Kitchen.

Bron: 24Kitchen