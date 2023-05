Sigrid Kaag breekt door boodschap van kinderen in College Tour

Huys vroeg aan Kaag of ze veel bedreigingen over zich heen krijgt. Bedreigingen naar politici toe worden namelijk steeds persoonlijker en dat levert gevaarlijke situaties op. Terwijl de presentator en Kaag in gesprek waren over dit onderwerp, liet Huys een video van Kaags kinderen zien.

Sigrid Kaag breekt door video van kinderen

In die video spreken ook de kinderen van de minister van Financiën zich uit over de dreiging. In het filmpje zijn Kaags dochters te zien, die aangeven zich ernstige zorgen te maken over hun moeder. “Ik moet altijd aan Els Borst denken”, vertelt één van de dochters. “Ik ben bang dat hetzelfde met mijn moeder gebeurt. Het hoeft maar één keer mis te gaan,” zo klinkt het in het filmpje. Daarmee wordt verwezen naar de dood van Borst, die anderhalf jaar na dato een politiek misdrijf bleek te zijn.

De video werd eerder deze week al gepubliceerd op internet, maar in de aflevering van College tour kreeg Kaag ‘m zelf voor het eerst te zien. Daarop brak de minister en wist ze haar tranen niet binnen te houden. “Ja, ik ben er een beetje stil van”, zegt ze zichtbaar geraakt. “Ze waren hier zelf heel zenuwachtig voor en ik wist niet wat ze zouden zeggen. Maar ik vind dat ze het heel knap hebben gedaan. Ja, het zijn mijn kinderen... Elke ouder doet alles voor zijn kinderen. Eén van de redenen dat ik naar Nederland ben teruggekomen, is om hen de veiligheid van ons land te laten ervaren. En dat ervaren ze ook, maar ik vind het zo jammer dat ze het ook door de lelijke lens van de politiek zien.”

Beveiliging

Na het emotionele moment praten Huys en Kaag nog even door over de dreiging. Volgens Kaag gaat het er thuis regelmatig over en staan haar kinderen erop dat ze beveiligd wordt. Zelf geeft ze wel nog aan dat andere politici en bijvoorbeeld sommige journalisten met nog veel ergere bedreiging moeten leven: “Mensen die al al jarenlang de vreselijkste situaties meemaken en ook die inperking op hun leven ervaren. Maar dit zijn mijn kinderen en aan de ene kant vind ik het heel naar voor hen, maar aan de andere kant denk ik ook dat hun zorgen heel reëel zijn in algemene zin.”

Bron: College Tour