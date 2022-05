Silvia vindt na ‘Boer zoekt vrouw’-avontuur alsnog de liefde: “Ik ben heel erg verliefd”

Je kunt wel stellen dat Silvia verbaasd was toen ze als eerste logé de boerderij van kersenteler Rob moest verlaten, maar misschien had het zo moeten zijn.

Silvia weer verliefd na Boer zoekt vrouw

Op de website van het programma vertelt ze dat het “heel goed” met haar gaat. “Ik ben heel erg verliefd en dat was niet gebeurd zonder Boer zoekt vrouw”, vertelt ze. “Hij zag mij namelijk op televisie en dacht: haar ken ik!” De relatie van de tortelduifjes is nog pril, maar Silvia kan niet wachten om te zien hoe het zich gaat ontwikkelen.

Mooi avontuur

Silvia kijkt terug op een mooi avontuur met een “geweldige afloop”. Ze heeft nog altijd contact met Wendy en Sonja, de andere logés van Rob. “Verder ben ik heel dankbaar voor het feit dat ik samen met de groep vrouwen van de dagdates ervaringen kan delen. Daar ben ik enorm blij mee. We spreken elkaar regelmatig en dat is heel waardevol.”

Cupido schiet raak

Cupido heeft tijdens dit seizoen van Boer zoekt vrouw overuren gedraaid. Veel kandidaten zijn nog samen met hun nieuwe partner. Sommige ‘afvallers’ zijn inmiddels ook verliefd. Zo is Michiel, van boerin Janine, gelukkig met Zoë. Margriet, de logé van boer Hans, vond ook via het programma de liefde. Ze is momenteel dolgelukkig met Gert, die toevallig voorbij zapte toen ze te zien was op tv.

Wist je dat bepaalde beelden van boer Rob niet meer gebruikt mogen worden door de media? In deze video hoor je waarom:

Bron: Boer zoekt vrouw