Simon en Annemarie waren 12 mei tien jaar getrouwd. Tijdens hun huwelijksdag had Annemarie een liefdeslied verwacht, maar dat was er niet. Nu, tien jaar later, heeft Simon alsnog een nummer voor haar geschreven. “Dit voelde als een ‘goedmakertje’”, schrijft hij bij de video.

‘Dit is pas het begin’

Het liedje heet Dit is pas het begin en gaat over Simons liefde voor Annemarie. “Het was jouw glimlach die me raakte, maar wat later zag ik pas: hoeveel mooier, liever, zorgzamer jouw innerlijk zelfs was”, zingt de Volendamse zanger. De video bij het nummer is gevuld met foto’s van de avonturen die ze de afgelopen jaren hebben beleefd.

Van vrienden naar verkering

Simon en Annemarie kennen elkaar al hartstikke lang. 23 jaar geleden werden de twee dikke vrienden en 18 jaar geleden ging het van ‘vrienden’ naar ‘verkering’. Het stel heeft twee kinderen samen: dochter Kiki werd geboren in de zomer van 2017 en zoon Joa kwam vorig jaar december ter wereld.

Bron: YouTube