Simon Keizer zocht psychologische hulp toen vadergevoelens voor eerste dochtertje uitbleven: “Ik werd bang, ik voelde niks”

Hij zocht psychologische hulp en hoopt de eerste jaren met zijn tweede kindje heel anders te beleven.

Geen explosieve vadergevoelens

Simon vertelt: “Een zwangerschap lang was me verteld dat mijn leven voor altijd zou veranderen. Dat ik als persoon zou transformeren. En toen het zover was gebeurde er niéts. Geen explosieve vadergevoelens, geen overstroming van geluk, maar wel veel verbazing. Waarom voelde ik dat allemaal niét?”

Verzwegen

Hij hield dit lange tijd geheim: “Ik werd bang, en verzweeg dat. Pas na maanden durfde ik Anne Marie te vertellen dat ik ‘er geen gevoel bij had’. Ik WIST wel dat deze fase uit mijn leven heel bijzonder was, maar ik VOELDE het niet. En zo ging dat een héle tijd door.”

Psychologische hulp

Het ging zelfs járen zo door: “Toen ik Anne Marie zo’n twee jaar (!) later gelukzalig en schaterlachend met Kiki over de vloer zag rollen besefte ik weer: wat ik hier zie, heb ik nog nooit gevoeld. Dat was voor mij de trigger om aan de bel te trekken. Ik zocht hulp. Bij een geweldige psychologe ging ik een intensief en emotioneel traject in waarin ik heel veel geestelijke rommel heb moeten opruimen. En stukje bij beetje leerde ik weer te voelen.”

Tweede kindje op komst

Nu Anne Marie weer zwanger is, werkt Simon nog steeds aan zichzelf: “Nog steeds ben ik bezig met die zoektocht, en het is een moeilijke en fijne zoektocht in één. Hulp zoeken is mijn beste beslissing ooit geweest! Tegenwoordig rol ik op zo’n zelfde manier met Kiki over de vloer. Over een paar weekjes zal onze volgende baby op de wereld komen. Eens kijken hoe ik alles dit keer ga beleven!”

