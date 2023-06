Simone Kleinsma is openhartig over haar stilgeboren dochter: “Ik heb heel veel moeite ermee gehad”

Simone is bonusoma van zes kleinkinderen. Prachtig, maar het drukt haar af en toe ook met haar neus op het feit dat ze graag zelf kinderen had gewild.

Stilgeboren dochter

“Guus en ik hebben niet het geluk gehad dat wij samen ouders hebben kunnen worden”, vertelt Simone openhartig. Eén keer lukte het om zwanger te worden, maar een miskraam zorgde ervoor dat dochter Teuntje stilgeboren ter wereld kwam. “Dat is iets waar ik wel heel veel moeite mee heb gehad. Ik snapte niet waarom ik dat moest meemaken. Ik heb het kind in mijn handen gehad. Dat had ik liever niet gehad. Nu weet ik namelijk wat ik mis.”

Groot gemis

Ook heeft Simone het over het gemis van haar man Guus, met wie ze 32 jaar dolgelukkig samen was. “Ik mis hem nog dagelijks. Als je zó met iemand kan lachen, is dat echt iets bijzonders.” Guus overleed in 2017 onverwachts aan hartproblemen. Toch heeft Simone wat dit betreft weinig tijdsbesef. “Het voelt niet als zes uur of zes dagen geleden, maar als je zou zeggen twee jaar, geloof ik dat ook. Maar we staan nog overeind.” Eerder maakte ze de theatershow Verder, over hoe ze de draad weer oppakte.

Moeilijke momenten

Ze vertelt dat ze zich daarbij soms alleen voelt. “Er zijn momenten waarop ik kan denken: ik vind er geen klap aan in mijn eentje. En op andere momenten kan ik het heel goed. Dat wist ik ook niet.” Als Art Rooijakkers haar vraagt naar de moeilijke momenten, antwoordt Simone: “Als je iets meemaakt of terugkomt van een première, kom je weer alleen thuis en heb je niemand om aan te vertellen hoe het was. Het delen van dingen.”

Een beetje alleen

Maar, zo benadrukt ze: “Ik ben niet eenzaam. Helemaal niet. Ik ben af en toe alleen.” Het verschil zit ‘m volgens haar in of je wel of geen dierbaren hebt. “Ik heb wel heel veel mensen om mij heen sinds het moment dat hij overleed. En ze zijn er nog steeds, dus daardoor voel ik mij niet eenzaam. Maar af en toe ben ik wel een beetje alleen.”

