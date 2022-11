Simone uit ‘B&B vol liefde’ verruilt iconisch kapsel voor compleet nieuwe look

Op de foto op Instagram is te zien dat Simone tegenwoordig heel anders door het leven gaat. Haar hoge blonde kuif is weg en in plaats daarvan draagt ze een veel zachter en korter model. En dat staat haar ontzettend goed:

Overspoeld met complimentjes

Haar volgers kunnen haar nieuwe look ook waarderen. ‘Het staat je super, maakt je zachter en nog mooier als dat al mogelijk is’, zo schrijft iemand. ‘Dit staat je veel beter en het maakt je ook veel jonger’, zo vindt een ander. ‘Dit vind ik eerlijk gezegd veel mooier’, zo besluit een ander.

Johnny Bravo

Richard liet in B&B vol liefde duidelijk merken dat hij geen fan was van het kapsel. Hij noemde het zelfs een Johnny Bravo-look, naar het haar van de hoofdrolspeler in de gelijknamige cartoon. Gelukkig gaf Simone hier niks om en bleef ze gewoon trots haar lokken op deze manier dragen.

Voor de duidelijkheid: zo zag Simone er dus eerst uit:

Bron: Instagram