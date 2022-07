Single met een B&B? ‘B&B vol liefde’ zoekt alweer vrijgezellen voor een nieuw seizoen

B&B vol liefde is op dit moment weer dé zomerhit op televisie. Geniet jij ook zo van alle liefdesperikelen van de B&B-eigenaren? Dan hebben we goed nieuws: er komt waarschijnlijk een derde seizoen. Dus ben of ken jij een eigenaar van een bed & breakfast ergens anders dan Nederland die op zoek is naar de liefde? Geef je dan snel op.

Derde seizoen van ‘B&B vol liefde’

Dit jaar gaan Natasja, Martijn, Denise, Hans, Ted, Richard, Astrid en Hans in Frankrijk, Portugal, Spanje, Italië en Oostenrijk op zoek naar de liefde. Zoals verwacht is het weer een hit en vanwege het grote succes zijn de makers op zoek naar nieuwe vrijgezellen voor een mogelijk derde seizoen.

Op zoek naar de liefde

“Ben jij of ken jij iemand die recent of wellicht al lang geleden een groot avontuur is aangegaan in het buitenland? Iemand die een B&B, hotel, guesthouse, camping, agriturismo of bijvoorbeeld een chambre d’hotes runt? En waar zijn of haar droom werkelijkheid is geworden, maar dit nu alleen doet en veel liever samen zou doen met een liefdespartner? Dan zijn wij op zoek naar hem of haar voor een vervolg van het succesvolle Nederlandse RTL4-programma: B&B Vol Liefde”, luidt de oproep.

Buiten Europa

Nieuw dit keer is dat ze wellicht ook B&B-eigenaren buiten Europa willen gaan volgen tijdens hun zoektocht naar de liefde. De makers laten weten de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. Dus, ben jij diegene of ken je iemand? Je kan je via deze link aanmelden.

Bron: Blue Circle Casting