Sipke Jan Bousema is getrouwd en deelt prachtige huwelijksfoto's

Sipke Jan deelt foto's van deze bijzondere dag op Instagram.

Sipke Jan Bousema getrouwd

Bij de foto's schrijft hij: “Ja! We zijn getrouwd! Stralende zon, buiten, vrienden, (chosen) familie, langs de IJssel bij de plek waar wij verliefd op elkaar werden.”

Magisch moment

“Een van liefde overgoten weekend. Héérlijk hoe we dit gevierd hebben. We hebben er met ontzettend veel plezier naar toe geleefd en zullen er héél lang van nagenieten. Met grote dank aan íedereen die dit voor ons tot een stralend en magisch moment heeft gemaakt!”, aldus Sipke Jan.

Lieve foto's

De twee trouwden in Deventer en wisten nét de zonnestralen mee te pakken van het behoorlijk regenachtige Pinksterweekend. Wat een geluk! Op de foto's zien we de twee straalverliefd naar elkaar kijken.

Relatie

Afgelopen jaar vroeg Sipke Jan zijn Jeroen ten huwelijk. Ze waren toen nog niet zo lang samen. Ze leerden elkaar in april 2021 online kennen. Inmiddels wonen ze al een tijd samen in Friesland. Het is het tweede huwelijk van Sipke Jan. In 2018 scheidde hij van zijn eerste echtgenoot. In 2020 was hij te zien in het programma First Dates VIPS, maar daar vond hij de liefde niet.

Waar ken je de twee van?

Je kunt Sipke Jan kennen van televisieprogramma's als Cash op zolder en Opsporing verzocht, maar ook van kinderprogramma's als het Schooltv-weekjournaal, het Junior Songfestival en het Sinterklaasjournaal. Ook deed hij mee aan Expeditie Robinson en Ranking the stars. Zijn man Jeroen is interieurarchitect, onder andere voor het tv-programma Van woonvilla naar droomvilla.

Bron: Instagram