In 2002 bracht Sita samen met Marco een duet uit. Sita was destijds 21 jaar oud.

Sita reageert op situatie Marco Borsato

Aan Party laat de voormalig K-otic-zangeres weten dat ze alleen maar goede herinneringen heeft aan de samenwerking met Marco. “In 2002 brachten Marco en ik de single Lopen op het water uit die een nummer 1-hit werd. Je kunt wel begrijpen dat ik er toen heel blij mee was.”

Carrièreboost

Ze vervolgt: “Ik heb een heel fijne tijd gehad en het heeft mijn carrière een flinke boost gegeven. Door Marco werd ik voor een ander publiek ook interessant.”

Geen gekke dingen

Over de huidige situatie zegt ze verder weinig, behalve dat ze zich er niet in herkent: “Ik vind het heel heftig voor hem wat er momenteel gebeurt, maar ik wil er verder niets over kwijt. Ik heb geen gekke dingen met Marco meegemaakt.”

Waarom Marco Borsato twee weken niet thuis sliep.

Bron: Shownieuws