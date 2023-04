Situatie Rob de Nijs weer stabiel: 'Door oog van de naald gekropen’

Dat vertelde zijn vrouw Henriëtte vandaag aan RTL-Boulevard.

Spannende dagen

“Hij is door het oog van de naald gekropen”, laat Henriëtte weten. “Het waren hele spannende dagen. Het gaat inmiddels een heel stuk beter met Rob.”

Mooie beelden

De vrouw van de zanger, die vorige week in het ziekenhuis werd opgenomen, deelt op Instagram twee foto’s op haar account. Op het eerste portret knuffelen haar man en hun zoontje elkaar, op de tweede foto steekt de zanger zelf een duim op.

“It always seems impossible until its done”, citeert Henriëtte Nelson Mandela onder de foto’s. Ook bedankt ze iedereen voor alle lichtjes, bloemen en positiviteit.

Bron: RTL Boulevard