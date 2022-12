Sjinkie Knegt en zijn vrouw uit elkaar: schaatser vindt nieuwe liefde in Instagram-model

Sjinkie en Fenna leren elkaar kennen als ze nog heel jong zijn, hij is 15 en zij is 14. De twee zijn dus echt jeugdliefjes van elkaar. Ze hebben samen twee kinderen, Myrthe (7) en Melle (5).

Keuze samen gemaakt

De twee blijken al zo’n half jaar niet meer samen te zijn. “Fenna en ik zijn sinds enige tijd uit elkaar”, zo legt Sjinkie uit. “Het werkte gewoon niet meer tussen ons, en dan houdt het op. Die keuze hebben we samen gemaakt.”

Nieuwe liefde gevonden

Heel lang was Sjinkie geen vrijgezel, want hij liep al snel zijn nieuwe vriendin Chanti tegen het lijf. ‘We hebben elkaar via Instagram leren kennen. Ze is dertig, en werkt als model. We zien elkaar zo’n twee tot drie keer per week. De kinderen heeft ze nog niet ontmoet.’

Op deze foto zie je Sjinkie samen met Chanti:

Bron: Story