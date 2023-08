Slaat tóch de vonk over tussen Debbie en Paul in ‘B&B vol liefde’?

“Kom op Paul, een beetje pit”, dacht Debbie in eerste instantie over de 69-jarige Amsterdammer Paul, die al sinds het begin van het seizoen bij haar over de vloer is op het Catalaanse platteland. Die gedachte lijkt nu langzaam bij te draaien. Aan de telefoon met haar vriendinnen in Nederland verklapt de B&B-eigenaresse namelijk dat er ‘iets geks aan de hand is’ tussen de twee.

Hartstikke aardig en lief

Het begint tóch te kriebelen bij Debbie, die ook uit Amsterdam komt en sinds 2007 in Spanje woont. “Het zijn pittige tijden, maar ik heb het erg naar mijn zin”, antwoord ze op de vraag van haar vriendinnen over hoe het met haar gaat. Vervolgens steekt ze van wal over Paul, een ‘botenjongen’ uit Amsterdam die ze in het begin een beetje een ‘saaie dajakker’ vond. “Ik heb niks met boten, dat weten jullie, maar hij is hartstikke aardig en lief.” Debbie is daarnaast erg te spreken over de proactieve houding van de handige Paul, die zijn hand niet omdraait voor het vervangen van een lampje.

Trouwe partner

Nu Cees de deur uit is en nieuwe kandidaat Erwin is gearriveerd, merkt ze dat Paul wat meer uit schijnt schulp komt. “Naar mate een man binnenkomt en ook weer weggaat, wordt hij wel een soort monterder”, jubelt Debbie. Dat bevalt haar wel. Verliefd is de voormalige tv-producente overigens nog niet. “Helemaal niet zelfs, maar ik krijg wel een soort genegenheid. Hij is een beetje een trouwe partner aan mijn zijde. Er gebeurt wel iets.”

Snelle exit

Waar Paul steeds meer de interesse van Debbie wekt, heeft Erwin zijn biezen alweer gepakt en is vertrokken naar Nederland. Nadat Erwin in een ‘hele ordinaire snollebak’ op haar stoep arriveerde, was het meteen duidelijk voor Debbie. “In twee tellen zag ik al: dit gaat 'm niet worden.”

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door 🌸 B&B VOL LIEFDE 🌸 (@bbvolliefde) op 2 Aug 2023 om 23:57 PDT

Bron: B&B Vol liefde