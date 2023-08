Slachtoffers Thijs Römer willen in gesprek met Katja en Igone

Twee weken geleden werd Römer veroordeeld tot een celstraf van drie maanden, waarvan twee voorwaardelijk, en de maximale werkstraf van 240 uur. Ook moet hij zich laten behandelen in een ggz-instelling.

Ontuchtige handelingen

Volgens de rechtbank is er genoeg bewijs dat hij drie (destijds) minderjarige meisjes heeft aangezet tot het plegen van ontuchtige handelingen bij zichzelf en het sturen van naaktfoto’s. De slachtoffers waren op het moment van de delicten veertien, vijftien en zestien jaar oud. Volgens de rechter heeft de acteur ‘doorlopend misbruik gemaakt’ van zijn machtspositie ten opzichte van hen.

In hoger beroep

Dinsdagavond werd bekend dat de acteur in hoger beroep gaat, omdat hij zich niet kan vinden in de straf. In zijn verklaring in de rechtbank zei hij dat hij altijd al vrij over seks praat vanwege zijn Amsterdamse opvoeding en de vrije seksuele moraal van zijn collega’s. Hij heeft dan ook niet doorgehad dat hij iets strafbaars deed of iets wat moreel gezien niet door de beugel kan: “Je kunt toch gewoon een gesprek over masturberen hebben? Zo van: hier is de clitoris, daar de vingers. Dat. Zwaarder is het niet.”

Reactie van ex Katja Schuurman

Katja Schuurman, de ex van Römer, deelde dinsdag voor het eerst een statement op Instagram over de hele situatie. Ze heeft eerder nog niets hierover gezegd, omdat ze zich stil wilde houden vanwege haar dochter (13) die ze samen met Römer heeft. Thijs en Katja trouwden in 2006 en kregen vier jaar later dochter Sammie. In 2015 zetten ze een punt achter hun relatie.

Diepe pijn

Katja deelt dat ze als moeder, vrouw en als mens niet anders kan dan het hebben van ‘diepe pijn’ over het gedrag en de keuzes van Römer. Aangezien ze samen een kind hebben, zal ze hem nooit laten vallen. ‘Ik zal alles doen dat in mijn macht ligt om bij te blijven dragen aan een zo normaal en liefdevol mogelijk relatie tussen vader en dochter’, sluit ze af.

Slachtoffers Thijs Römer willen in gesprek

Aangezien de drie aangeefsters het te doen hebben met de vrouwen in het leven van Thijs Römer, zouden zij graag met Katja en Igone de Jongh in gesprek willen. “Zij hebben altijd gezegd: we vinden het voor haar en haar dochter en de andere ex en haar kind, en alle mensen om hem heen, heel erg. Sterker nog, ze hebben aangeboden om in gesprek te gaan met hen”, legt Maartje Schaap, de advocaat van de vrouwen, uit in de talkshow Humberto. Dat aanbod staat nog steeds, zegt ze.

Seksistische opmerkingen, seksuele intimidatie en machtsmisbruik: grensoverschrijdend gedrag in de media komt helaas héél veel voor. In onderstaande video vertelt Etchica Voorn erover.

Bron: Humberto