Slangenvanger maakt diepe indruk in ‘Floortje gaat mee’: ‘Kan hier de hele avond naar kijken’

In de vijfde aflevering van Floortje gaat mee zijn Floortje Dessing en fotograaf Jasper Doest aangekomen in India. In Mumbai lopen ze mee met een politieman die slangen bevrijdt, en ze rijden verder door het chaotische verkeer, op weg naar hun eindbestemming Nepal.

Slangen

Mumbai is de grootste stad van India en telt zo’n 19.980.000 inwoners. Ook slangen zien de stad als hun leefgebied en worden daarom overal in de stad aangetroffen. Jaarlijks worden duizenden mensen in Mumbai gebeten door slangen. Niet zelden met een fatale afloop. Bij een slangenvondst is er slechts één nummer dat ze kunnen bellen: dat van politieagent Murlidhar.

Slang in de tas

Murlidhar is de enige agent in het hele politiekorps die slangen kan vangen en ze weer ver uitzet in de natuur. Floortje en fotograaf Jasper Doest gaan een middag met hem mee, en weten niet wat ze meemaken. Ze zien hoe Murlidhar, op slippers, de enige giftige slang na de andere vangt. De pythons draagt hij gewoon in zijn rugzak mee: hun tanden zijn te kort om door de tas heen te bijten.

Eigen ervaring

Wat Murlidhar beweegt om zijn werk te doen? Hij werd op zijn achtste zelf gebeten door een slang. “Ik werd naar een tempel gebracht waar een priester een bezwering uitsprak, maar dat hielp niet”, vertelt hij. “Gelukkig konden ze me in een ziekenhuis wel helpen. Dat was mijn inspiratie op slangenexpert te worden.”

Onder de indruk

Kijkers zitten op hun puntje van hun stoel als ze aanschouwen hoe soepel Murlidhar de ene na de andere slang uit huizen en van straten vist. ‘Weer een fantastische aflevering van Floortje en haar team die zorgen voor een fascinerende blik op India’ schrijft iemand op Twitter.

Floortje gaat mee

In haar nieuwe reisprogramma Floortje gaat mee reist Floortje Dessing over land naar Nepal om de ingewikkelde relatie tussen mens en dier te vertellen. Dat doet ze samen met fotograaf Jasper Doest.

Floortje gaat mee is elke donderdag om 20.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 1.

Floortje Dessing reist de hele wereld over, maar wat neemt ze eigenlijk mee op reis? Je ziet het in onderstaande video.