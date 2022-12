Slapen bij de Meilandjes? Het kan binnenkort weer en wel híer

Dit keer niet in het zonnige Frankrijk, maar gewoon in hun woonplaats Noordwijk. Binnenkort start de verbouwing.

Kriebels bij de Meilandjes

Toen ze hun Franse chateau te koop zetten, hadden ze het helemaal gehad met alles dat bij een B&B komt kijken. Toch beginnen hun handen weer te kriebelen. Eerder zagen we ze in hun realityserie Chateau Meiland al een aantal riante woningen in Frankrijk bezichtigen. Dat kwam alleen nog niet tot een koop.

Toch hebben ze wel degelijk hun handtekening onder een koopcontract gezet. Ze hebben namelijk alwéér een gedateerd pension gekocht. Tijdens de kerstborrel bij dochter Montana in de winkel bevestigen de Meilandjes hun plannen voor een B&B. Benieuwd hoeveel het pand hen heeft gekost? Je leest het hier.

Opknappen

Pension Christina is een enigszins gedateerde B&B met veertien slaapkamers in hun eigen woonplaats Noordwijk. Nu bevestigen Erica en Martien dat ze inderdaad Christina hebben gekocht om de boel op te knappen.

Anders aanpakken

Natuurlijk hebben ze wel wat geleerd van hun avontuur in Chateau Marillaux, want dit keer gaan ze het heel anders aanpakken. Het schoonmaakwerk en de was besteden ze in de toekomst uit. Bovendien zullen ze uitsluitend nog ontbijt verzorgen. “Koken kunnen we niet, maar een ontbijtje serveren we wel”, vertelt Erica. “We zijn echt aanwezig en aan het werk daar, maar voor die tijd moeten we natuurlijk heel veel verbouwen.”

Code Rosé

Het pension heeft ook al een nieuwe naam: Code Rosé. De familie heeft voor deze naam gekozen vanwege de weersomstandigheden in Noordwijk en hun voorliefde voor wijn. “Het regent en waait hier natuurlijk altijd.”

Benieuwd naar het nieuwe ‘chateau’ van familie Meiland? Zo ziet het er nu uit:

De familie Meiland heeft een pension gekocht in hun woonplaats Noordwijk. Het pension heet nu nog Pension Christina, maar krijgt de naam Code Rosé. Beeld Brunopress

Bron: RTL Boulevard