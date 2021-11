Slecht nieuws voor Stefano Keizers: hij en zijn vriendin Ellis zijn uit elkaar

Hij schrijft: “Verdrietig nieuws: Ellis en ik zijn uit elkaar. Het is niet anders. We hebben alles geprobeerd om dit te voorkomen maar uiteindelijk was er geen andere conclusie mogelijk dan deze hele nare.”

Stefano en vriendin uit elkaar

Hij vervolgt: “Het spijt me dat ik geen vrolijker bericht te brengen heb en ik baal ervan dat zoiets persoonlijks als dit in de publieke ruimte gedeeld moet worden. Maar zoals ik al zei, het is niet anders. Ik weet zeker dat Ellis een van de succesvolste vrouwen gaat worden die dit land ooit gekend heeft en ik zal altijd trots blijven op haar en op alles dat we samen hebben meegemaakt. Vroeg of laat zullen betere tijden ons omarmen.”

Steun

Bekend Nederland laat bij de post van Stefano weten dat ze hem steunen. Zo sturen William Rutten en Nicolette Kluijver hartjes. Bibi Breijman schrijft: “Ah, nee, wat verdrietig voor jullie.” En zijn Expeditie-maatje Sterrin laat weten: “Sterkte voor jullie allebei".

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Stefano Keizers (@stefano_keizers) op 16 Nov 2021 om 1:56 PST

