Solliciteren maar: de familie Meiland is op zoek naar een Nadège 2.0 voor hun nieuwe pension

En dat betekent dat de familie op zoek is naar personeel. Een Nadège 2.0 wel te verstaan. Huishoudster Nadège heeft in het Franse chateau zo veel voor de familie betekend, dat Martien en Erica een Noordwijkse Nadège wel zien zitten.

De Meilandjes zijn op zoek naar personeel

Op de Instagram Stories van dochter Maxime plaatsen de twee een oproep. Er kan gesolliciteerd worden! ‘Hallo allemaal, wij hebben een vraag’, begint Martien. ‘Wij zoeken een Nadège 2.0’, vult Erica aan. ‘Ja, dus heb je ervaring, ben je geïnteresseerd, laat het ons dan weten.’

Nadège 2.0

‘We moeten wel zeggen wat ze moeten doen’, zegt Erica. ‘Het gaat erom dat gasten kunnen uitchecken tot 11 uur en om 15 uur komen er nieuwe gasten. In die vier uur ertussen moet de helft van de kamers gedaan worden. Even een sopje erdoor, zuigen en de bedden verschonen.’ Martien vult aan: ‘En nieuwe handdoekjes en zo. Ontbijt hoef je niet te doen, want dat doen we zelf.’

Solliciteren maar!

En dat maakt de baan ideaal voor uitslapers, volgens hen: ‘Je hoeft niet zo vroeg eruit, dat scheelt ook weer. En daarna kun je lekker naar het strand.’ Lijkt deze baan je hartstikke leuk? Dan kun je je sollicitatie sturen naar info@meilandjes.nl. Martien: ‘Heb het er even over thuis en laat het dan weten!’

