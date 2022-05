Songfestival-kijkers vinden commentaar van Jan Smit storend

Jan Smit geeft tijdens de uitzending zijn ongezouten commentaar. Zo viel het hem op dat Ronela Hajati die zingt namens Albanië snel buiten adem is en vergeleek hij de Litouwse Monika Liu met Calimero. Ook het optreden van Slovenië vond hij niks en Portugal noemde hij saai.

Voor S10 had hij overigens wel een goed woordje over. “Ze zong loepzuiver, ik heb kippenvel”, zegt Jan over haar optreden.

Reacties

Een groot deel van Nederland kijkt momenteel naar het Eurovisie Songfestival en laten via Twitter weten wat ze van het muziekspektakel vinden. Het commentaar van Jan valt duidelijk niet in de smaak. “Jan Smit gaat de prachtige styling van Monika Liu afkraken... Dan denk ik Really Jan??”, schrijft een kijker. Een ander: “Wat een storend commentaar.”

Jan Smit gaat de (prachtige) styling van Monika Liu (Lithuania) afkraken... Dan denk ik Really Jan?? #KijkEvenInDeSpiegel pic.twitter.com/emOAwpxjmV — EuroTonyVision (@EuroTonyVision1) 10 mei 2022

Wat een storend commentaar van #JanSmit Ga zelf eens proberen te zingen en dansen tegelijk. Nou weer iemand voor Calimero uit maken... Laat iedereen gewoon in zijn waarde. #eurovisiesongfestival #Eurovision #eurovisie — MarlyVK (@Marlyvk) 10 mei 2022

Toch leuk om weer #Songfestival voorronde te kijken, maar WIE kan ons een keer verlossen van die onzinnige en banale commentaren van #JanSmit en #CornaldMaas. En wie schrijft toch die absurde teksten die zogenaamd grappig moeten zijn. Even wat info is voldoende. — harry van heerden (@HAvanHeerden) 10 mei 2022

Nu al klaar met die stupide opmerkingen van #jansmit hou gewoon je mond als je niks fatsoenlijks kunt zeggen #Eurovision — eMBee (@MoniqueBrekelm1) 10 mei 2022

Ik ben het niet eens Jan. Ik vond Slovenië best een leuk nummer hebben. Ik erger mij aan het commentaar wat er op wordt gegeven. Bij die andere nummers kun je ze prima mixen. Je hoort dan toch gene verschil. — jos arends (@josarends3) 10 mei 2022

Kan die Jan Smit z’n mond ff houden #ESF22 — #teamgrace (@y2lalisa) 10 mei 2022

Jan Smit vond het niet heel spannend. Maar dat vinden wij van hem ook niet gelukkig. #Eurovision — Matthijs Meulblok - Voice-over🎙🇺🇦🏳️‍🌈 (@MMeulblok) 10 mei 2022

Bron: Twitter