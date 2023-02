Songfestivalpak Douwe Bob levert 2500 euro op voor Giro555

Dat wordt vrijdagavond bekend gemaakt bij Jinek.

Pak van Douwe Bob

In 2016 droeg Douwe Bob het pak tijdens zijn optreden op het Eurovisie Songfestival, waar hij met zijn nummer Slow down de elfde plaats haalde. Dinsdagavond vertelde de zanger al in de talkshow dat hij het pak graag wilde verkopen om geld op te halen voor Giro555. Vrijdagavond wordt bekend dat de extravagante outfit een bedrag van 2500 euro opleverde.

Eenmaal, andermaal?

Ook Ahmed Aboutaleb, burgemeester van Rotterdam, bood dinsdagavond een item aan voor de ‘veilig’. Het gaat om een privélunch met hem voor minimaal 10.000 euro. Dat bedrag is vrijdagavond nog niet binnen.

Wil je zelf de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië steunen? Dat kan zó.

Bron: RTL Boulevard