Sonja Bakker: “Ik heb veel wakker gelegen en tel nu mijn zegeningen”

Dat vertelt ze zaterdag aan Telegraaf.

Plagiaat

In september legde Sonja Bakker haar werk voor onbepaalde tijd neer. De reden waren de beschuldigingen van menig blogger en diëtist, waarin geclaimd werd dat de gewichtsconsulente hun recepten had gekopieerd. In haar vele gezondheidsboeken zouden allerlei recepten klakkeloos zijn overgenomen.

Schadevergoeding

De beschuldigingen deden flink veel stof oplaaien, maar inmiddels zijn de gemoederen bedaard en de zaken afgehandeld. Sonja: “En wat ook mooi is: een van hen die klaagde, heeft haar schadevergoeding aan drie goede doelen gegeven.”

Win-winsituatie

Ze laat weten niets te kunnen zeggen over de hoogte van de schadevergoedingen. “Maar iedereen is tevreden en die goede doelen ook, lijkt me. Het is uiteindelijk een win-winsituatie geworden, want misschien komt er nog wel eens een leuke samenwerking uit voort. Het is in elk geval uit de wereld, dus ook op dat gebied sluiten we het jaar positief af”, aldus Sonja Bakker.

Positief einde

Aan de krant laat ze weten dat de afgelopen periode zwaar voor haar was.” Ik heb heel veel wakker gelegen de laatste maanden, maar ik slaap nu weer goed en tel mijn zegeningen.” Ze vertelt nu de toekomst weer zonnig in te zien. “Het gaat goed met iedereen, met de kinderen, met de exen, de kerst komt eraan en natuurlijk eten we weer gevulde kalkoen. We sluiten het jaar positief af. Positiever dan het begon!”, aldus Bakker.

Bron: RTL Boulevard