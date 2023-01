Sonja Bakker opnieuw aangeklaagd voor plagiaat: “Zelfs de spelfouten zijn gekopieerd”

Het is je vast niet ontgaan: deze plagiaatrel achtervolgt Sonja al jarenlang. Er werd al eerder ontdekt dat ze recepten en afbeeldingen van bloggers stal, om ze vervolgens onder haar eigen naam te publiceren. Het is inmiddels anderhalf jaar geleden dat Sonja die plagiaat toegaf en liet weten dat haar team ‘er een potje van gemaakt’ had. Niet heel sympathiek, dat wijzen naar je team, vonden velen. Ze ontvluchtte Nederland en bleek onlangs haar geld te verdienen met iets heel anders, namelijk sexy foto’s.

Sonja Bakker opnieuw aangeklaagd

Nu is het weer raak voor onze Sonja. Voedingsdeskundige Bea Pols is wederom naar de politie gestapt. RTL Boulevard bracht woensdagavond dat Sonja haar ‘zinnen, punten, komma’s en zelfs spelfouten’ zou hebben gekopieerd. Ondanks dat Bea het in 2016 al eens probeerde, hoopt ze nu gelijk te krijgen van het OM.

Bea Pols laat van zich horen

Bea vertelt: “Zoals jullie wel weten speelt dit al heel lang. De situatie van vorig jaar, waarin meerdere plagiaatzaken naar boven kwamen, heeft mij gesterkt en ik denk dat het nu tijd is om het OM om advies te vragen.” De advocaat van Sonja wil niet reageren.

Bron: RTL Boulevard