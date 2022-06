Sonny en Dylan uit MAFS staan stil bij mijlpaal: “Alweer 8 maanden samen”

Voor veel stellen is een jaar samen de eerste mijlpaal, maar daar hadden Sonny en Dylan blijkbaar geen geduld voor. De twee staan namelijk vandaag stil bij het feit dat ze vandaag ‘alweer acht maanden getrouwd zijn met de allerliefste’.

“Wij voor altijd”

Sonny deelt op Instagram een foto van hem en Dylan samen. “Deze foto hebben we gemaakt, nadat we onze telefoons terugkregen op ons feest ’s avonds. Onze eerste foto samen!” zo schrijft hij. Dylan kan het niet laten om op het kiekje te reageren. “Wij voor altijd”, schrijft hij onder de lieve selfie. Ook zijn volgers blijken erg in hun nopjes te zijn met de mijlpaal. De felicitaties vliegen hem namelijk om de oren.

Sonny en Dylan: meteen een match

Toen Sonny en Dylan elkaar voor het eerst voor het altaar zagen, was het liefde op het eerste gezicht. De twee waren meteen stapelgek op elkaar en dat is al die tijd zo gebleven. Niet alleen zij bleken een match te zijn, maar ook hun families konden het érg goed met elkaar vinden. En dat is toch altijd wel mooi meegenomen.

