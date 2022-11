Soundos El Ahmadi is ‘stiekem’ bevallen van een zoontje

Soundos laat weinig los over het jongetje. Hoe hij heet vertelt ze bijvoorbeeld niet, maar we vangen wel een glimp van hem op. In de video is namelijk te zien dat ze samen met hem buiten wandelt. ‘Stiekem al een week moeder van een zoon’, zo schrijft ze.

Zwangerschapsdiscriminatie

De comédienne heeft al een dochtertje genaamd Aaliyah. Ze maakt in juni van dit jaar bekend in verwachting te zijn van haar tweede kindje. Eigenlijk wilde ze dit nieuws helemaal niet delen met de buitenwereld, maar ze besloot dit uiteindelijk alsnog te doen nadat ze naar eigen zeggen werd afgewezen voor een filmrol door haar zwangerschap. ‘En je dan afvragen waarom vrouwen zoals ik huiverig zijn om zulk positief nieuws te delen of zelfs te verbergen’, zo schreef ze destijds in een Instagrampost.

In december 2021 gaf Soundos met haar moeder een groot interview in Libelle. Je leest het hier terug.

Soundos en haar moeder lijken als twee druppels water op elkaar, niet alleen qua uiterlijk, maar ook qua innerlijk. Dat blijkt wel uit deze video:

