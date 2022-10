Soy Kroon was deel van een tweeling: “Ik ben de enige die het heeft overleefd”

Het format van de podcast van Ruud is simpel: 30 minuten lang stelt hij vlijmscherpe vragen aan zijn bijzondere gast. Geen vraag is te gek en het resultaat wordt níet gecensureerd. Kortom: een rauw interview. Dit keer is Soy Kroon te gast.

Soy Kroon was eigenlijk een tweeling

Spannend vindt hij het wel, maar Ruud stelt hem al gauw op z’n gemak. Hij vraagt naar thuissituatie van de acteur, zanger en presentator. Zo vraagt hij onder meer of hij broertjes of zusjes heeft. Soy antwoordt dat hij enig kind is. “Maar ik was ooit een tweeling in de buik”, vertelt hij openhartig. “Ik ben de enige die het heeft overleefd.” Of Soy een broertje of zusje zou hebben gehad, laat hij in het midden.

Enig kind

Vervolgens vraagt Ruud zich af of hij weleens ‘iemand’ heeft gemist in zijn leven, aangezien hij enig kind is. “Ja, toen mijn ouders uit elkaar gingen toen ik vijftien was”, vertelt hij. “Ik merkte wel dat ik jaloers was op klasgenoten die broers en zussen hadden.” Hij kwam als kind dan ook graag bij deze klasgenoten over de vloer. “Dan dacht ik wel: wat jammer dat ik dat niet heb of niet ken.”

Een beetje eenzaam

Dat gevoel werd heftiger toen Soy zich rondom de scheiding steeds eenzamer voelde. “Zeker in die tijd zat ik vaak in mijn eentje op mijn zolderkamer en had ik het graag met iemand willen delen.” Dat kwam overigens niet omdat hij moeite had met het feit dat zijn ouders uit elkaar gingen. “Ik was blij toen ze gingen scheiden”, legt hij uit. “Daarna was er een soort opluchting.”

