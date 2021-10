Spannend! Dít is de trailer van ‘Undercover’ seizoen 3

De twee aartsvijanden moeten gaan samenwerken. Zie je het al voor je?

Bijna

Nog heel even wachten en dan kruipt Frank Lammers weer terug in de huid van drugsbaron Ferry Bouman. Ook Tom Waes is weer te zien als undercover-agent Bob Lemmens en Elise Schaap maakt haar retour als Ferry’s vrouw Daniëlle. Keigezellig! Al is de trailer toch al behoorlijk spannend.

Op vrije voeten

In het nieuwe seizoen van de Vlaams-Nederlandse Netflix-serie komt Ferry Bouman weer op vrije voeten. Maar zijn plaats in de top van de xtc-wereld is inmiddels ingenomen door een nieuwe bende, geleid door de Turkse echtelieden Serkan (Murat Seven) en Leyla Bulut (Nazmiye Oral).

Heftige confrontatie

Verder is undercover-agent Bob Lemmens weg bij de politie. Er hangt hem zelfs een rechtszaak boven het hoofd. Toch krijgt hij dankzij een deal met de politie zijn leven weer op de rit. Maar dan komt hij Ferry tegen, wat zorgt voor een heftige confrontatie.

Eén team, één taak

Wanneer een jonge undercoveragent wordt vermoord, beseft de politie dat er een mol in hun midden is. Aan Bob en Ferry de taak om uit te zoeken wie dit is. Ze moeten dus gaan samenwerken. Het spraakmakende duo krijgt van hun Belgische baas drie regels: geen geweld, niet gearresteerd worden en elkaar vertrouwen. Maar dat blijken in de trailer al drie hele lastige regels te zijn. Als dat maar goed gaat met die twee...

Undercover seizoen 3 gaat vanaf 21 november van start. Acht weken lang verschijnt er iedere zondag een nieuwe aflevering.

Frank Lammers: “We zijn niet zo goed in complimentjes geven”

Bron: Netflix, YouTube.