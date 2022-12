Spannend! Op déze datum start het nieuwe seizoen van ‘Flikken Maastricht’

Je moet alleen nog wel even geduld hebben. Het duurt helaas nog twee maanden voordat het zover is.

Datum nieuw seizoen ‘Flikken Maastricht’

Pak je agenda er maar bij en omcirkel vrijdag 17 februari 2023. Dan gaat het nieuwe seizoen van de spannende politieserie van start.

Het vorige seizoen voel goed in de smaak bij de kijkers. De afleveringen werden elke week door ruim 2 miljoen mensen lineair bekeken. Online kwamen hier gemiddeld per aflevering nog eens tussen de 300.000 en 400.000 kijkers bij.

Bloedstollende finale

Tijdens de laatste bloedstollende finale-aflevering van het zestiende seizoen zit Wolfs (Victor Reinier) in het huis van bewaring tussen vijandige medegevangenen. Ondertussen vindt Eva (Angela Schijf) de schuilplaats van de gevaarlijke Eddie (Tygo Gernandt). De twee komen oog in oog met elkaar te staan. In de laatste minuut zijn hun geweren op elkaar gericht en heb je als kijker géén idee hoe het gaat aflopen en of Evan het wel gaat overleven.

Kortom: de spanning is om te snijden. De nieuwe afleveringen van Flikken Maastricht zijn dus vanaf vrijdag 17 februari te zien om 20.30 uur bij NPO 1.

Bron: Instagram