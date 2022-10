Spijt van je kinderen? Beau van Erven Dorens is op zoek naar moeders om dit taboe te doorbreken

Beau van Erven Dorens roept nu ‘spijtmoeders’ op om hun verhaal te delen en samen het taboe te doorbreken.

Spijt van kinderen

Sommige vrouwen hadden een kinderwens, maar raakten vervolgens verstikt door het moederschap. Vele anderen worstelen met de hoge verwachtingen die de maatschappij aan moeders stelt. Beau wil graag bespreekbaar maken hoe het is als je spijt hebt van het krijgen van een kind.

“Het moederschap is iets moois. Maar niet voor iedere moeder”, begint Beau de oproep. Hij vertelt dat volgens de Israëlische sociologe Orna Donath behoorlijk veel vrouwen spijt hebben van het krijgen van een kind. Toch wordt hierover haast nooit gesproken. Daarin wil Beau verandering brengen. “Voor een documentaire over dit onderwerp is het productiebedrijf KJP op zoek naar moeders die spijt hebben van het krijgen van een kind. Een heel heftig onderwerp, maar volgens mij goed om over te praten en de ervaringen te delen.”

Gevoelig onderwerp

Met Kale Jakhals producties maakt Beau al vaker series en documentaires over maatschappelijk relevante onderwerpen. Denk maar aan The Rotterdam project, Beau en de daklozen en Geraldine en de vrouwen. Beau is zich ervan bewust dat ook dit een gevoelig onderwerp is. Maar middels het bericht verzekert hij alle moeders dat ze hun verhaal in vertrouwen kunnen delen. “Mail voor een vrijblijvend gesprek naar eva@kalejakhals.nl.”

‘Spijtmoeders’

Als we de hashtags mogen geloven, lijkt het erop dat de documentaire de naam Spijtmoeders zal krijgen. Het is nog even afwachten of dat werkelijk zo is. Ook is nog niet bekend waar en wanneer de documentaire te zien zal zijn. Wordt vervolgd!

