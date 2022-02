Spin-off ‘Hunted: into the wild’ bijna van start: dit kun je verwachten

In deze spin-off proberen twaalf Nederlanders tien dagen uit de handen van de hunters te blijven. Maar dat doen ze niet in Nederland. In de rauwe natuur, ergens in Europa, slaan ze op de vlucht.

Hunted: into the wild

De zes duo’s gaan de wildernis in. Binnen tien dagen moeten ze het extractiepunt zien te bereiken. Dat klinkt misschien niet moeilijk, maar het is een ware uitputtingsslag.

Overleven in de natuur

De voortvluchtigen kunnen namelijk niet meer overnachten bij vrienden, familie of behulpzame vreemden. Nee, het speelt zich écht allemaal af in de wildernis. Dat betekent buiten slapen, soms in de kou en in de regen. En het betekent vluchten door de ruige natuur: bossen, water, blubber. Ze hebben een missie, maar moeten tegelijkertijd overleven.

Spoorzoeken in het wild

Dat is niet alleen een uitdaging voor de kandidaten, maar ook voor de hunters. Operationeel leider Marcel van de Ven: “We zitten in een enorm wild gebied. Hier kunnen we geen leads halen uit pintransacties of beelden van beveiligingscamera’s tijdens de vlucht. We moeten het dus hebben van sporen uit het gebied. Daar gaan specialisten op los. Zij gaan het gebied in om sporen te tracken zodat wij de voortvluchtigen keurig netjes kunnen binnenhalen.”

Eerste beelden

Hunted: into the wild is vanaf maandag 7 maart om 20.25 uur te zien bij AVROTROS op NPO 3. Bekijk hier de eerste beelden:

Bron: Gids.tv