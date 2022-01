Splinter Chabot: “Van de kijkcijfers kan ik wakker liggen”

Hartstikke leuk natuurlijk, maar de kijkcijfers zorgen nog steeds voor slapeloze nachten, vertelt de jonge presentator openhartig.

SPLNTR! talkshow

Splinter ontvangt in zijn talkshow jonge, spraakmakende en niet alledaagse gasten uit de wereld van kunst, cultuur, politiek en media. Met open vizier gaat hij op zoek naar bijzondere verhalen en kleurrijke anekdotes. De drie gasten praten over hun drijfveren, uitdagingen en obstakels. Het eerste seizoen was een succes, maar het tweede seizoen trok steeds minder kijkers.

Het voelt eenzaam

Op Instagram maakte hij onlangs bekend druk bezig te zijn met de voorbereidingen van het derde seizoen dat op 15 januari begint. Het eerste seizoen trok gemiddeld 302.000 kijkers. Prima begin, alleen vielen in het tweede seizoen de kijkcijfers (gemiddeld 92.000 per uitzending) dus wel wat tegen. Dat deed hem pijn. Hij maakte zich daar dan ook erg druk om. “Van die kijkcijfers kan ik wakker liggen. Dat voelt ook eenzaam. Ik ben het beeld naar buiten toe”, vertelt hij in een interview met het AD.

Begeleiding achter de schermen

Toch gunnen Avrotros en NPO 3-zenderbaas Suzanne Kunzeler het tv-talent de tijd. Vandaar dat hij verder mag met seizoen 3. Vanuit de omroep is er ook altijd iemand die Splinter in de kleedkamer begeleidt. “Dat is wat nodig is. Het is een beroep en dat moet je leren.”

Maar Splinter is nog elke dag blij dat hij in de tv-wereld mag werken. “Het is een droom die je met je ogen open mag uitvoeren”, zegt hij daarover. Toch blijft het elke keer weer spannend. “Als ik presenteer dan doe ik een toets, terwijl iedereen mee kan kijken. Dat is best spannend. Je weet nooit of je een sticker, een krul of een onvoldoende krijgt.”

Een diep gat

Hij moet er dan ook niet aan denken dat dit het einde zou zijn. “Ik word weleens wakker en dan denk ik: wat nou als ze opeens zouden zeggen: het stopt, we doen het niet meer. Ik val dan echt in een gat, want ik vind het écht heel erg leuk om te doen.”

Dit weekend gaat het derde seizoen van SPLNTR! van start, dit keer op zaterdagavond om 22.13 uur op NPO 3.

Bron: AD