Sportieve bikkels opgelet! ‘Kamp van Koningsbrugge’ zoekt nieuwe kandidaten

Het drietal zoekt voor het derde seizoen opnieuw vijftien gewone burgers die mentaal en fysiek sterk genoeg zijn om één van de zwaarste opleidingen aan te kunnen: de opleiding van The Special Forces.

Kamp van Koningsbrugge

In Kamp van Koningsbrugge ondergaan vijftien burgers de loodzware militaire training van de best getrainde militaire eenheid van ons land. Hiervoor hebben ze ijzeren discipline en wilskracht nodig, want het gaat om een van de zwaarste opleidingen van Nederland. Wie haalt het eind van dit unieke experiment waarbij het uiterste wordt gevraagd? Ondertussen steekt Jeroen van Koningsbrugge de kandidaten een hart onder de riem.

Extra veel eisen

Het gaat dit nieuwe seizoen niet alleen om fysieke en mentale kracht, maar de deelnemers moeten ook beschikken over goede zwemvaardigheid. Verder wordt van hen verwacht dat ze kaart kunnen lezen en vuur kunnen maken. Nee, dit programma is duidelijk niet voor watjes. “Geef jezelf alleen op als je dit aankunt”, benadrukt commando Dai Carter in de video. “Nu of nooit!”

Opgeven voor Kamp van Koningsbrugge

Volgens commando Ray Klaassens is dit programma lang niet voor iedereen weggelegd. “Hoe je omgaat met de situatie zegt alles over je karakter. Zoals je één ding doet, zo doe je alles. Karakter is wat overblijft als niemand kijkt”, schrijft hij bij de video op Instagram.

Ben of ken jij iemand die hier niet voor terugdeinst? Ga dan de uitdaging van je leven aan. De aanmelding is inmiddels al gestart. Via dit aanmeldformulier kun je je opgeven voor seizoen drie van Kamp van Koningsbrugge.

Bron: AVROTROS