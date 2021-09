Staande ovatie voor Phil na waanzinnige auditie in ‘The voice senior’

Met zijn versie van I love you more than you’ll ever know weet Phil niet alleen alle stoelen te draaien, maar krijgt hij ook de handen op elkaar.

Indrukwekkende auditie in The voice senior

Tijdens de laatste ronde van de zogeheten blind auditions weet Phil op het nippertje een plekje in de volgende rond veilig te stellen. Hoewel hij alles weet van textiel en stoffen is optreden zijn grootste passie. Met een aanhoudende wens om in de spotlight te staan probeert Phil de coaches te overtuigen. En hoe.

Voor wie kiest Phil?

Nog voordat hij één volledige zin heeft gezongen, draaien Angela Groothuizen, Frans Bauer en Gerard Joling hun stoel al om. Ook Ilse DeLange weet hij te overtuigen met zijn dijk van een stem. “Je hebt een ongelofelijke strot en een fantastische sound”, begint Ilse. Frans is onder de indruk van Phils stembeheersing. “Geweldig gedaan. Ook ik zou jou in mijn team willen.”

“Ja, maar je moet gewoon bij mij”, haakt Angela aan. “Ik ben het meest thuis in dit genre. Dit podium is heerlijk om op deze leeftijd te laten zien: dit kan ik.” Gerard is niet onder de indruk van Angela. “Angela Groothuizen, wat een slecht verkooppraatje. Ik heb heerlijk genoten van die stem. Met al het gemak zing je dit. We zijn allemaal dol op je, maar ik zou gaan voor de grootste ster van dit panel: dat ben ik.”

Phil zegt dat hij een gevoelsmens pur sang is en zijn gevoel ligt bij ‘nummer 36 op de kaart van de Chinees’. “Ik kies voor Frans.”

In de categorie deze audities wil je niet missen: kijk eens hoe zoet als een vader besluit om tijdens zijn auditie voor The voice zijn dochter op het podium te halen.

The voice senior wordt iedere vrijdag om 20.00 uur uitgezonden bij RTL 4.