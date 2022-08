Er moesten maar liefst zeventien (!) ijsjes worden besteld.

Bezoekje aan waterval

De familie Jelies trekt op met het gezin van Aida’s vriendje Sven. Omdat zij vier kinderen hebben, zijn ze in totaal met zeventien mensen op vakantie. Je zou misschien denken dat het een onmogelijke opgave is om dertien kinderen in het vizier te houden, maar Johan en Janneke willen met z’n allen een bezoekje brengen aan een waterval.

Halt, halt, halt

Daarna besluiten de twee gezinnen dat het tijd is voor een ijsje. Vader Johan krijgt de taak om zeventien ijsjes te bestellen en doet dat in het Duits inclusief een Duits accent. “Ein Karamell”, begint hij. Of nee, toch niet: “Halt, halt, halt”, roept hij er achteraan. Het moet toch een bolletje met chocola zijn.

Zwei bolletjes

Vervolgens wil Johan vragen om twee bolletjes. “Zwei bolletjes, zwei euh… zwei”, stamelt hij. Gelukkig is de medewerkster gewend aan Nederlandse toeristen en verstaat ze een beetje Nederlands. “Dat is een stuk makkelijker, hè”, verzucht Johan. Voor de zeventien ijsjes moet het gezin uiteindelijk 30,21 euro afrekenen. Maar goed, het is natuurlijk wel vakantie. “Die pinpas moet maar gewoon gaan”, vindt Johan.

Reacties op Johan Jelies

Kijkers hebben hard moeten lachen om het gestuntel van Johan. ‘Johan spreekt ook een aardig woordje over de grens’, grapt een kijker. Een ander: ‘Zwei bolletjes, waffels. Beetje mijn Duits’.

Zwei bolletjes 😂 #eenhuisvol — Janny Bloemendal “Geniet van het leven ❤️” (@jannybloemendal) 3 augustus 2022

Johan spreekt ook een aardig woordje over de grens: “Zwei bolletjes” 😂 #eenhuisvol — Willo (@willoschroer) 3 augustus 2022

Zwei bolletjes, waffels. Beetje mijn Duits. #eenhuisvol 👏🤣 — Melanie P. (@Rzuid70) 3 augustus 2022

Halt halt halt ... Ein waffel #eenhuisvol — Jean Pierre Vester 🦟 (@JeanPVester) 3 augustus 2022

Bron: KRO-NCRV